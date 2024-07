Attractiepark Toverland

Toverland verloot historische stenen aan fans

Fans maken kans om een stukje van Toverland in huis te halen. Het Limburgse attractiepark verloot online enkele bijzondere stenen. Het gaat om de tegels die jarenlang de woorden Magic Forest vormden, op het pleintje voor funhouse Villa Fiasko.

Magic Forest is de oude naam van het overdekte gedeelte Wunderwald. Na een naamswijziging in 2018 werden de originele stenen in eerste instantie niet weggehaald. Nu zijn ze alsnog vervangen. Toverland heeft besloten om de tegels niet in de container te gooien: ze gaan naar fans.

Het themadeel bestaat vandaag precies twintig jaar. Ter gelegenheid van het jubileum worden liefhebbers gevraagd om hun beste herinnering aan het Wunderwald te delen op de socialmedia-kanalen van Toverland.



Tickets

De beste verhalen worden beloond met een stuk steen. Toverland spreekt over "een steengoede actie". "We doen er ook nog twee tickets bij om ze op te komen halen." Meedoen kan tot en met dinsdag 9 juli.