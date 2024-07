Efteling

Efteling-boottocht De Zes Zwanen weken dicht door technisch mankement

Het sprookje van De Zes Zwanen in de Efteling kampt met technische problemen. In mei en juni was de boottocht in het Sprookjesbos bijna twee weken gesloten vanwege werkzaamheden. Op zaterdag 8 juni vond de heropening plaats, maar het plezier was slechts van korte duur.

Al sinds woensdag 12 juni is de attractie niet meer toegankelijk. Inmiddels zijn we drie weken verder en kunnen bezoekers nog steeds geen vaartochtje maken door het slot. De vijver staat leeg. Er is sprake van een defect onderdeel bij de aandrijving van de boten, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

De levertijd is behoorlijk lang. Op dit moment verwacht de Efteling dat de mini-attractie tot en met maandag 15 juli buiten gebruik zal zijn. Die datum wordt ook genoemd op de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website. De actuele status is zichtbaar in de Efteling-app.



Botenmolen

Bij De Zes Zwanen, geopend in 2019, wordt een klassiek sprookjestafereel gecombineerd met een attractie: een botenmolen met zes vaartuigen in de vorm van zwanen. Het mechanisme is afkomstig van het Duitse bedrijf Metallbau Emmeln.