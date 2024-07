Disneyland Paris

Disneyland Paris verbouwt snoepwinkel: de rest van het jaar dicht

Een grote snoepwinkel in Disneyland Paris gaat dit jaar niet meer open. In het Disneyland Park is de renovatie van Boardwalk Candy Palace gestart. De komende maanden vinden ingrijpende werkzaamheden plaats. Bezoekers zijn pas in 2025 weer welkom.

Boardwalk Candy Palace ligt in themagebied Main Street U.S.A., tussen New Century Notions Flora's Unique Boutique en Disney Clothiers. Voor de façade zijn bouwschuttingen neergezet. Ook binnen verandert er een hoop. Disney belooft wel dat "de oorspronkelijke charme" behouden blijft.

"De teams van Walt Disney Imagineering Paris blazen de snoepwinkel uit 1992 nieuw leven in. Dit is onderdeel van een enerverend project gericht op het uitbreiden van het aanbod aan eten en drinken in het resort." De winkel krijgt een nieuwe indeling en de zuilen, schilderijen, lijsten en andere decoratieve elementen worden gerestaureerd.



Nieuwe sponsor

Ook introduceert men "gloednieuwe meubels en exclusieve kunstwerken", in lijn met een nieuwe sponsor. Vanwege de sluiting is een deel van het assortiment van Boardwalk Candy Palace nu verkrijgbaar op een andere plek in het park, namelijk La Confiserie des Trois Fées in Fantasyland.