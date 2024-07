Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult sculpturen van Pixar-film Inside Out

Twee figuren uit de bekende Pixar-animatiefilm Inside Out hebben een vaste plek gekregen in Disneyland Paris. In themagebied Worlds of Pixar, onderdeel van het Walt Disney Studios Park, zijn vandaag twee beelden onthuld van de personages Joy en Anxiety.

Ze staan tegenover de ingang van Toy Story Playland. De afgelopen jaren waren daar decoraties gebaseerd op Toy Story te vinden, waaronder Mr. en Mrs. Potato Head, een speelgoedsoldaatje en spaarvarken Hamm. Zij moesten onlangs het veld ruimen.

Inside Out (2015) gaat over gepersonifieerde emoties in de hoofden van mensen. In deel één zijn dat Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. Dit jaar verschijnt deel twee, met enkele nieuwe karakters. De Nederlandse titel luidt Binnenstebuiten. Disneyland Paris heeft geen Inside Out-attractie.