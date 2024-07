Sea Life Scheveningen

Sea Life Scheveningen in het teken van Nintendo-game Animal Crossing

Het bekende Nintendo-spel Animal Crossing komt naar Sea Life Scheveningen. Van woensdag 10 juli tot en met zondag 1 september zorgt de Zuid-Hollandse attractie voor extra activiteiten rond de game. Bezoekers kunnen onder meer een speurtocht volgen. Ook zijn er meet-and-greets met het personage Tom Nook.

Bezoekers krijgen de opdracht om verstopte Animal Crossing-bewoners te vinden, om zo stempels te verzamelen. De zeemeeuw Gulliver blijkt ergens aangespoeld te zijn, net als in het spel. Verder staan informatieborden in het teken van de uil Blathers. Met behulp van letters moeten bezoekers een woord vormen.

Animal Crossing: New Horizons, uitgebracht in maart 2020, speelt zich af op een tropisch eiland met antropomorfe dieren. Het doel is om het eiland vorm te geven en de omstandigheden te verbeteren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de onderwaterwereld: spelers kunnen vissen naar verschillende zeedieren om ze vervolgens een plek te geven in een museum.



Pinguïn

Sea Life Scheveningen bestaat uit ruim 45 aquaria met meer dan vierduizend dieren. "Bezoekers ontdekken het zeeleven door de ogen van diverse personages uit de game, zoals Aurora de pinguïn en een octopus met de naam Octavian", laat de trekpleister weten.



Het gaat om een internationale samenwerking: ook de Sea Life-vestigingen in Parijs (Frankrijk) en Blankenberge (België) gaan deze zomer in zee met Nintendo. "Deze ervaring verbindt de digitale wereld en echte wereld op een manier die zowel educatief als speels is", zegt een woordvoerster.