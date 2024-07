Harry Potter-beleving met videoprojecties en lichteffecten in Brussel

Harry Potter: Visions of Magic

In de Belgische hoofdstad Brussel begint vrijdag een speciale Harry Potter-beleving. Conferentiecentrum Tour & Taxis huisvest vanaf 26 juli Harry Potter: Visions of Magic. Bezoekers worden ondergedompeld in Harry Potter-sferen met behulp van decors, videoprojecties en lichteffecten.

Visions of Magic was eind vorig jaar al te vinden in de Duitse stad Keulen. Nu is Brussel aan de beurt. Het gaat om een project van entertainmentbedrijf Neon en Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment.

Een wandeling duurt naar verwachting zestig tot negentig minuten. Daarbij komen onder meer het Ministerie van Toverkunst, de Kamer van Hoge Nood en de Verdonkeremaansteeg voorbij. Tickets zijn online verkrijgbaar vanaf 26,50 euro. De ervaring is interactief: iedereen krijgt een toverstok mee speciale effecten te activeren.