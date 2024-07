Parc Spirou Provence

Frans pretpark neemt nabijgelegen waterpark over

Attractiepark Parc Spirou in Zuid-Frankrijk, dat in het teken staat van stripfiguren, heeft een bestaand waterpark overgenomen. Het naburige waterparadijs Wave Island is voortaan eigendom van het pretpark. Beide bestemmingen liggen naast elkaar, op enkele minuten loopafstand.

Het waterpark, geopend van juni tot en met september, is jaarlijks goed voor zo'n 150.000 bezoekers. Er zijn glijbanen en andere waterattracties te vinden, op een oppervlakte van ruim 5 hectare. Parc Spirou, met attracties rond striphelden als De Smurfen, Lucky Luke, Robbedoes en Marsupilami, verwelkomde vorig jaar nog 320.000 gasten.

Wave Island stamt uit 2016, Parc Spirou opende twee jaar later. "Door Wave Island te integreren wil Parc Spirou het aanbod diversifiëren", laat het management weten. Het waterparadijs moet de komende jaren "fors evolueren". "Deze transformatie zal in het teken staan van de waarden en de kennis van Parc Spirou."



Verblijfsaccommodaties

Zo moet "een echte vrijetijdsbestemming in Zuid-Frankrijk" gecreëerd worden, zegt algemeen directeur Hervé Lux. Het is de bedoeling om te groeien richting 600.000 bezoekers per jaar. Op de middellange termijn wil men ook verblijfsaccommodaties in stripthema ontwikkelen.