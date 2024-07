Bobbejaanland

Bobbejaanland presenteert eigen zomerlied: Een Hoed Vol Avontuur

Een Hoed Vol Avontuur is de titel van een nieuw themalied van Bobbejaanland. Het Vlaamse attractiepark trapt de zomer af met een eigen nummer, waarin een ode wordt gebracht aan een dagje uit in 't plezantste land. Het resultaat is vanaf vandaag te beluisteren via Spotify.

Hoewel de melodie en tekst wel wat weg hebben van artificial intelligence, gaat het om een originele productie van zanger en acteur Jérémie Vrielynck en tekstschrijver Timo Descamps. Vrielynck komt het lied zelf ten gehore brengen tijdens zomeravonden in Bobbejaanland. Op vijf zaterdagen tussen 27 juli en 24 augustus is het park open tot 21.00 uur.

De zanger, die momenteel een hoofdrol vertolkt in de Studio 100-musical 14-18, treedt dan steeds anderhalf uur lang op met zijn band, onder de noemer Jérémie Vrielynck Live. Eerder speelde Vrielynck mee in Hairspray en diverse Ketnet-musicals. "We zijn enorm blij dat Jérémie tijd kon maken in zijn drukke agenda", zegt een woordvoerster van Bobbejaanland.



Cowboyhoed

Ze noemt Een Hoed Vol Avontuur iets "om fier op te zijn". De titel is niet alleen een verwijzing naar oprichter Bobbejaan Schoepen, die een cowboyhoed droeg, maar ook naar het huidige logo van Bobbejaanland. Daarin wordt een hoed gecombineerd met een achtbaan.



Het park spreekt zelf over een "nieuwe oorwurm". De laatste keer dat Bobbejaanland een eigen themalied lanceerde was in 2010, toen de zogeheten Fun Brigade optrad met het Plezantste Lied ter Wereld. Het concept was geen lang leven beschoren, maar het nummer bereikte wel een cultstatus onder fans.



Refrein

Het refrein van Een Hoed Vol Avontuur begint als volgt: "Een hoed vol avontuur, plezier dat eeuwen duurt. Waar kan je dromen? In... Bobbe-Bobbejaanland!" Even later klinkt: "Heen en weer naar de overkant, er is altijd sfeer in 't plezantste land. Spring in het avontuur, een feest dat eeuwig duurt, dus volg je dromen in... Bobbe-Bobbejaanland!"