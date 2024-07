Walibi Holland

Eerste onderdelen van nieuwe achtbaan Walibi Holland gearriveerd

Walibi Holland kan bijna beginnen met het opbouwen van een dubbele nieuwe achtbaan. In 2025 opent het pretpark een single-rail coaster met twee banen: één voor families en één voor waaghalzen. Vanochtend kwamen de eerste steunpilaren aan in Biddinghuizen.

Dat toont Walibi in een filmpje op social media. "Een levering uit Amerika", staat erbij. Het is voor het eerst dat het attractiepark online iets laat zien van de toevoeging: eerdere communicatie over het project vond alleen plaats via Looopings en het Walibi-intranet voor personeel. Nu doorbreekt het park het stilzwijgen.

Op het intranet onthulde directrice Mascha Taminiau eerder een foto van blauwe baandelen bij de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC), klaar om verscheept te worden naar Nederland. De steunpilaren in de video van vandaag zijn groen. Naar verwachting krijgen beide banen een andere kleur.



Raptor track

Een single-rail coaster is een achtbaan waarvan de rail bestaat uit één spoor, zogenoemde raptor track. In de treinen zitten de passagiers in een rij van enkele stoelen achter elkaar. RMC leverde tot nu toe vijf achtbaan van het type af, allemaal in de Verenigde Staten.