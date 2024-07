Dolfinarium

Dolfinarium krijgt tik op de vingers vanwege foto's met dolfijnen, maar park is zich van geen kwaad bewust

Het Dolfinarium is verkeerd bezig door bezoekers op de foto te zetten met dolfijnen. Tot die conclusie komt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, meldt vertrekkend minister Piet Adema. Hij wil niet alleen dat het Gelderse dierenpark ermee stopt; de minister stelt ook voor om álle publieksinteracties in dierenparken aan banden te leggen.

Adema werd eerder dit jaar gevraagd wat hij vond van betaalde ontmoetingen met dolfijnen, waarbij de deelnemers ook worden gefotografeerd. De minister beweerde dat het Dolfinarium hier geen toestemming voor heeft. Het parkmanagement kijkt er anders naar: men wees op afspraken waaruit zou blijken dat de foto's wél toegestaan zijn.

Na Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PvdD) legt Adema uit wat precies het probleem is. "Het Dolfinarium leeft één van de gemaakte afspraken niet na", schrijft hij. De dolfijnen worden door een begeleider aangezet tot interacties met de deelnemers. Fotomomenten vinden plaats met behulp van commando's aan de dieren.



Kwalijk

"Het vastleggen van de interactie is echter enkel toegestaan als de dieren zelf op de deelnemers en de interactie afkomen", aldus Adema. "En niet in navolging van een opgevolgd commando." Hij noemt dat "kwalijk". "Het programma moet worden aangepast zodat dit volgens afspraak wordt vormgegeven."



Parkmanager Alex Tiebot ziet dat heel anders. "Het lijkt erop dat de minister zich heeft laten verleiden tot bepaalde uitspraken zonder alle feiten te kennen", laat hij aan Looopings weten. "Hier zijn vooraf afspraken overgemaakt. Je zou die afspraken op een andere manier kunnen lezen, maar wij hebben een brief ontvangen waarin staat dat we voldoen aan alle eisen."



Brief

Looopings heeft een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingezien, daterend van 13 juni, waarin de implementatie van publieksinteracties beoordeeld wordt. Daarin stelt de RVO dat het Dolfinarium "voldoende invulling heeft gegeven aan de voorschriften op uw dierentuinvergunning".



Minister Adema komt dus tot een andere conclusie, namelijk dat de dieren geen commando mogen krijgen bij het maken van een foto. "Dat verbaast ons enorm, want dat is de normale werkwijze bij deze dieren", reageert Tiebot. "De dieren hebben daarnaast altijd keuzevrijheid: ze hoeven niet mee te doen aan een programma en daar zijn geen negatieve consequenties aan verbonden."



Onnatuurlijk beeld

De minister gaat nog een stap verder in de beantwoording van de PvdD-vragen. Hij denkt dat interacties tussen bezoekers en wilde dieren in dierentuinen sowieso "een onnatuurlijk beeld van de dieren neerzetten". "Daarom zal ik de mogelijkheid onderzoeken om publieksinteracties met dierentuindieren te verbieden."



De opvolger van Adema moet daar een definitieve beslissing over moeten nemen. Vandaag begint Femke Marije Wiersma namens de BoerBurgerBeweging als minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Zij zal zich in die hoedanigheid gaan bemoeien met het Dolfinarium.



Bezwaar

Dolfinarium-manager Tiebot maakt in ieder geval bezwaar tegen het besluit van Adema om een last onder dwangsom op te leggen. "In een zienswijze zullen we laten weten dat wij naar ons idee voldoen aan alle regels. We zijn ons van geen kwaad bewust en we vertrouwen erop dat het goedkomt."



Dierenrechtenorganisatie World Animal Protection is hoe dan ook verheugd met de uitspraken van de vertrekkend minister. "Direct contact tussen bezoekers en wilde dieren is schadelijk en stressvol, en de inzet van dieren als foto-accessoire is onacceptabel, achterhaald en in geen enkel opzicht van educatief belang", benadrukt campagnemanager Sanne Kuijpers.