Efteling: Danse Macabre

Nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre staat op de plattegrond

Danse Macabre is verschenen op de parkplattegrond van de Efteling. Wie de nieuwe zomerversie van de kaart bekijkt, kan de middeleeuwse abdij al zien liggen. Tot nu toe waren alleen toiletgebouw De Laetste Hoop en kruidenierszaak In den Swarte Kat aanwezig op de plattegrond.

Nu het buitengebied van Danse Macabre de voltooiing nadert, is de volledige attractie zichtbaar geworden. Naast het vervallen bouwwerk zien we ook de complete - deels overdekte - buitenwachtrij, met de Kruysgang, de Kruydentuyn, het Kerkhof en de brug in het Huverwoud.

Ook horecapunt 't Koetshuys, waar straks popcorn en suikerspinnen verkrijgbaar zijn, kreeg een plekje. Op het kerkhof liggen de graven van orkestleden die op raadselachtige wijze zijn verdwenen. Bovendien vinden we er een mausoleum van dirigent Joseph Charlatan.



Openingsdatum

Danse Macabre gaat naar verwachting in oktober open. De Efteling heeft de openingsdatum nog niet bekendgemaakt. De zomerplattegrond bevat ook nog een ander nieuw element: het Zomerstrand van Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet, met kraampjes, tenten, een luchtballon en een springkussen.