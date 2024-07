Efteling

Zo werkt de nieuwe virtuele wachtrij bij Droomvlucht in de Efteling

De Efteling heeft de virtuele wachtrij bij Droomvlucht maandag officieel in gebruik genomen. Bezoekers kunnen deze zomer kiezen: aansluiten in de reguliere rij óf een gratis reservering plaatsen via de Efteling-app. In dat laatste geval toont de app een QR-code met een tijdvak van een kwartier waarin de gebruikers terug kunnen komen.

Ze mogen dan aansluiten in een aparte rij, aangeduid met een opvallend bord voor de ingang. Waar de normale wachtrij onder de entreepoort links afslaat, loopt de nieuwe rij rechtdoor richting de evenementenzaal van Droomvlucht. Vanuit de zaal betreden bezoekers uiteindelijk de darkride.

Het systeem kan geactiveerd worden zodra een gebruiker van de Efteling-app zich in de buurt van de attractie bevindt. De app toont momenteel zowel de actuele reguliere wachttijd als de virtuele wachttijd. "Tijdens het wachten kun je rustig iets anders gaan doen", laat de Efteling zelf weten.



Draaimolens

"Bezoek de Elfentroon, wandel door het Volk van Laaf of maak een rondje in één van de draaimolens op het Anton Pieckplein." Het gaat om een pilot in de zomermaanden. De einddatum is niet bekendgemaakt.



Het attractiepark experimenteert vaker met virtuele wachtrijen. Nieuw is dat bezoekers in dit geval ook altijd kunnen kiezen voor een spontaan ritje zonder reservering. Ze zullen in de meeste gevallen dan wel langer moeten wachten dan voorheen, omdat een deel van de capaciteit van Droomvlucht ingezet wordt voor app-gebruikers.