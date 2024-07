Efteling

Foto's: Efteling installeert led-verlichting bij Indische Waterlelies

Het sprookje van De Indische Waterlelies in de Efteling is vernieuwd. Tijdens een sluiting van enkele weken werd de verlichting vervangen. In het tafereel uit 1966 maakt men nu gebruik van led-verlichting. Daardoor wordt het decor voortaan iets anders uitgelicht dan voorheen.

"Naast regulier onderhoud is inderdaad gekeken naar de verlichting", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Alles is verduurzaamd en dus vervangen door led." Daarbij zijn de kleuren en sterktes "opnieuw afgestemd". "Eigenlijk puur omdat led net anders verlicht dan de voorgaande verlichting."

Efteling-fans reageren enthousiast op social media. "De verlichting is volledig opnieuw geprogrammeerd en het ziet er schitterend uit, zeer sfeervol", schrijft iemand op X. "Ik vind het fraai", zegt een ander. "Het origineel is goed benaderd, maar net wat meer diepte bij de kikkers. Een bescheiden upgrade en dat is juist fijn."



Elfjes

Het verhaal van De Indische Waterlelies, bedacht door koningin Fabiola van België, is al 58 jaar onderdeel van het Sprookjesbos. De uitbeelding bestaat uit een grot met zeven elfjes, vier kikkers, drie ganzen en een heks. Ze komen tot leven op het nummer Afrikaan Beat van Bert Kaempfert.