Walibi Holland

Walibi Holland viert vijfjarig jubileum Untamed met vlaggetjes en kortingsactie

Walibi Holland staat vandaag stil bij het vijfjarig bestaan van achtbaan Untamed. De 37 meter hoge hybrid coaster opende op 1 juli 2019. Ter gelegenheid van het jubileum is het logo van de attractie vandaag aangekleed met gekleurde vlaggetjes. Ook in het station werden vlaggetjes opgehangen.

Bovendien dragen medewerkers feesthoedjes. Bij de ingang staat een bord met de tekst "Happy birthday 5 jaar" en de vermelding van een speciale hashtag. Wie die vandaag gebruikt bij een foto van Untamed op social media, maakt kans op een Walibi-abonnement.

Verder is er een Birthday Deal in het leven geroepen: Walibi verkoopt online 555 duotickets voor 55 euro, in plaats van het kassatarief van 87 euro. Een duoticket kan gebruikt worden door twee personen. De reguliere entreeprijs bedraagt dit jaar 43,50 euro.



Opvolger

Untamed is de opvolger van houten achtbaan Robin Hood. De Amerikaanse leverancier Rocky Mountain Construction gebruikte de constructie van de oude rollercoaster om een nieuwe stalen rail op te monteren. De attractie werd hoger en sneller. Bovendien gaan passagiers meermaals over de kop.