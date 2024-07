Efteling

Video: Efteling laat bezoekers Snake spelen bij de Python

Efteling-bezoekers kunnen deze zomer een computerspelletje spelen op een groot scherm. Op het Python-podium in parkdeel Ruigrijk is dagelijks de voorstelling Python Pietje Presenteert: The Steelcrew te zien. In de pauzes krijgen voorbijgangers de kans om zich te wagen aan de klassieke game Snake.

Daarin besturen spelers een primitieve slang die over het scherm kronkelt. Ondertussen loopt de score op. Bij het raken van een symbool wordt de slang langer. Het spel eindigt zodra de slang zichzelf raakt. Op de achtergrond zijn klassieke computergeluidjes te horen.

Zodra een speler af is, klinkt een korte retro-remix van de Ruigrijk-parkmuziek, gecomponeerd door René Merkelbach. De keuze voor Snake op deze locatie is uiteraard toepasselijk: de Python is immers ook een slang.