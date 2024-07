Plopsa Resort Belgian Coast

Foto's: Studio 100-musical Sneeuwwitje in première in Plopsaland

De bekende Studio 100-musical Sneeuwwitje heeft zondagmiddag een comeback gemaakt in Plopsaland De Panne. Tussen 1998 en 2005 toerde de voorstelling al door Nederland en België. Nu wordt de sprookjesshow weer opgevoerd, met een nieuwe cast.

Sneeuwwitje is de komende maanden, van dinsdag 2 juli tot en met zondag 1 september, exclusief te zien in het Studio 100 Theater van het Vlaamse attractiepark. Studio 100-eigenaar Gert Verhulst beleefde naar eigen zeggen "een nostalgische middag". "Het is een eer om dit tijdloze sprookje opnieuw tot leven te mogen brengen voor een publiek van alle leeftijden."

Plopsa spreekt zelf over een "betoverende klassieker". Ianthe Tavernier verzorgt de titelrol, met Michiel De Meyer als prins. Ruth Beeckmans en voormalig K3-zangeres Karen Damen wisselen de rol van koningin af. Verder maakt acteur en radiopresentator Manu Van Acker zijn musicaldebuut.



Led-schermen

Het decor bestaat grotendeels uit bewegende led-schermen. Zo ontstaan zeven locaties in het kasteel, vier verschillende paleistuinen, drie boslocaties, het huisje van de dwergen en de pratende toverspiegel. Voor dat laatste element schakelde men James Cooke in. Daarnaast zien toeschouwers de heks zitten op de rug van een vliegende draak.



Voor een bezoek aan Sneeuwwitje moeten aparte tickets aangeschaft worden, verkrijgbaar vanaf 34 euro. Gasten van het Plopsa Hotel krijgen gratis toegang. Van dinsdag tot en met zaterdag zijn er shows om 18.00 uur, op zondag start de productie om 15.00 uur. Verhulst staat deze zomer zelf ook nog op het podium in Plopsaland: samen met Cooke, Beeckmans en Damen presenteert hij de zogeheten ZomerRevue.