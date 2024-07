Familiepark Mondo Verde

Protestactie bij Limburgs attractiepark Mondo Verde: 'Dieren zijn geen attractie!'

Het Zuid-Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde heeft enkele tientallen dierenactivisten op bezoek gehad. Voor de ingang van de bezienswaardigheid in Landgraaf werd zondagochtend en -middag geprotesteerd; een initiatief van dierenrechtenorganisatie Bite Back en de Partij voor de Dieren (PvdD) Limburg.

De dierenvrienden zijn ontevreden over de manier waarop Mondo Verde dieren houdt: in kleine verblijven, naast luidruchtige attracties. Bovendien is naar verluidt veel mis op het gebied van vergunningen, hygiëne en veiligheid. De dieren zouden stereotiep gedrag vertonen, met dwangmatige bewegingen.

De aanwezigen droegen spandoeken met teksten als "Dieren weg uit Mondo Verde!" en "Dieren zijn géén attractie!". Ze willen dat de overheid ingrijpt en de dierentuinvergunning van Mondo Verde afpakt. Naast Bite Back en de PvdD sloot ook de lokale partij SP Landgraaf aan bij de demonstratie.



Toespraken

Op het programma stonden toespraken en muzikale optredens. De demonstranten deelden flyers uit aan voorbijgangers. Aan arriverende bezoekers werd gevraagd om niet het park in te gaan vanwege het vermeende dierenleed.



De landelijke PvdD-fractie heeft onlangs opnieuw Kamervragen gesteld over de kwestie. Daarin spreekt men over een "patroon van ernstige misstanden en dierenwelzijnsovertredingen" bij Mondo Verde.



Inspectierapport

Femke Wiersma, de pas aangetreden minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, kan nog niet veel over de situatie kwijt. Ze wacht momenteel een inspectierapport af over Mondo Verde. Haar voorganger Piet Adema liet onlangs weten dat hij attractieparken sowieso geen geschikte plek vindt voor dieren.