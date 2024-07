Madurodam

Madurodam opent nieuw deel miniatuurstad: eerbetoon aan Rotterdam

Madurodam is een stuk Rotterdamser geworden. In de miniatuurstad van het Haagse themapark opent vandaag een nieuw stuk Rotterdam. Onder de noemer Rotterdam Paviljoen zijn verschillende oude en nieuwe modellen uit de Maasstad bij elkaar gezet.

In Madurodam stonden al meerdere miniaturen van Rotterdamse iconen, waaronder de Van Brienenoordbrug, de Erasmusbrug, stoomschip Rotterdam, de Euromast, Hotel New York, de Koningshavenbrug, Station Rotterdam Blaak en paviljoen Boompjes.

Enkele maquettes zijn verplaatst naar het nieuwe gedeelte. Daar worden ze omringd door nieuwkomers als Depot Boijmans Van Beuningen, de Markthal en de kubuswoningen. Kantoren- en appartementencomplex De Rotterdam neemt eveneens een prominente plek in. Wie goed oplet, kan ook knuffelolifant Olli ontdekken; de officieuze mascotte van de stad.



Wensen

"De keuze voor deze objecten kwam tot stand door verzoeken van bezoekers te combineren met wensen vanuit Madurodam zelf", laat men weten. Aan elk bouwwerk is ongeveer een jaar gewerkt. Rotterdamse blikvangers die nog ontbreken zijn bijvoorbeeld voetbalstadion De Kuip en de haaienbak van treinstation Rotterdam Centraal.



"Door Rotterdam op te nemen in Madurodam, eren we niet alleen haar indrukwekkende verleden en dynamische heden, maar kijken we ook vooruit naar een veelbelovende toekomst", zegt Madurodam-directeur Sander Gielen. "Deze toevoeging markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Madurodam en is een eerbetoon aan de innovatie, veerkracht en de bewoners van Rotterdam."