Bellewaerde

Brandweer haalt bezoekers van Bellewaerde uit vastgelopen attractie tijdens regenbui

Enkele bezoekers van het Belgische pretpark Bellewaerde Park hebben een pechdag beleefd. Zo'n dertig personen kwamen vanmiddag vast te zitten in de 16 meter hoge kantelende toren El Volador. Ze moesten één voor één bevrijd worden door de toegesnelde brandweer. Tot overmaat van ramp begon het tijdens de evacuatie te regenen.

Twaalf dagen geleden, op maandag 17 juni, viel de attractie ook al stil. Toen kon men de toren na een half uur resetten, zodat de brandweer niet in actie hoefde te komen. Vandaag was opnieuw sprake van een technisch defect, maar dit keer hadden de betrokkenen minder geluk.

Vanwege het slechte weer zijn er regenponcho's uitgedeeld. Hulpverleners haalden de inzittenden met behulp van een hoogwerker uit de gondel. Volgens een woordvoerder was sprake van "stilstand door een fout in het uitlezen van een sensor". "Daardoor raakt de attractie in een automatische veiligheidsmodus, oftewel stilstand. Iedereen heeft poncho’s gekregen tegen de regen en maakt het goed."



Wachten

Volgens ooggetuigen kwam de brandweer na ongeveer een uur wachten ter plaatse, rond 17.30 uur. Toen kon de reddingsoperatie beginnen. Bellewaerde vangt de bezoekers op. Ze zullen een vorm van compensatie ontvangen, belooft de voorlichter.



El Volador is een attractie van het type topple tower, in 2005 gebouwd door het Duitse bedrijf Huss Park Attractions. Een cirkelvormige gondel met veertig zitplaatsen wordt omhoog gebracht langs een enorme paal, die vervolgens op en neer kantelt. De afgelopen jaren vonden vaker evacuaties plaats. In 2021 kwam de attractie om die reden ook al in het nieuws.