Majaland Gdansk

Nederlandse pretparkgroep sluit overeenkomst met Nickelodeon voor meedere locaties

De Nederlandse pretparkgroep Momentum Leisure, bekend van verschillende attractieparken in Polen, gaat een brede samenwerking aan met kinderzender Nickelodeon. In de nieuwste locatie van de groep, Majaland Gdansk, is een Nickelodeon-themagebied te vinden. Dit weekend vond de officiële opening plaats. De komende jaren kan Nickelodeon ook verschijnen in de andere Majaland-parken.

Toen Majaland Gdansk zaterdagochtend werd geopend, was de inkt op het license agreement met Nickelodeon nog nat. "Na het vaststellen van lastminute-details is het contract uiteindelijk tien minuten voor de opening getekend", vertelt Momentum Leisure-directeur Wouter Dekkers aan Looopings. Hij heeft ervaring met Nickelodeon: in zijn tijd bij Movie Park Germany haalde hij het merk ook binnen.

"Mijn toenmalige contactpersoon bij Nickelodeon-eigenaar Paramount, Ron Hines, werkt er nog steeds. Samen maken we deze week een roadtrip door Polen, langs al onze parken." Naast Majaland Gdansk in het noorden zijn dat Majaland Kownaty in West-Polen en Majaland Warsaw in Oost-Polen. "Het voelt als een geweldige reünie."



Exclusieve rechten

Momentum Leisure heeft voor de Poolse en Roemeense markt de exclusieve pretparkrechten van Nickelodeon weten te bemachtigen. Het is dan ook aannemelijk dat de zender over een tijdje ook vertegenwoordigd wordt in de twee andere Majaland-parken. Bovendien zijn er concrete plannen voor een vierde Majaland-park in het zuiden, waar de tv-programma's ongetwijfeld een plek zullen krijgen.



Omdat het contract pas kort voor de opening werd getekend, zijn nog niet alle Nickelodeon-decoraties in Majaland Gdansk af. Het is de bedoeling om het kindermerk in het voorjaar van 2025 officieel te lanceren. Dan zijn de personages van bijvoorbeeld SpongeBob SquarePants en PAW Patrol ook te ontmoeten bij meet-and-greets.



Studio 100

Aanvankelijk draaiden de Majaland-locaties alleen om merken van Studio 100, zoals Maya de Bij. In Gdansk kwam daar niet alleen Nickelodeon bij, maar ook De Smurfen. De samenwerking met Studio 100 en pretparkdivisie Plopsa wordt wel voortgezet. De Vlamingen zijn voor 21 procent eigendom van de Poolse locaties, Momentum voor 79 procent.



De opening van Majaland Gdansk was in ieder geval een succes, zegt Dekkers. Hij meldt dat er zaterdag meer dan drieduizend bezoekers aanwezig waren. "Daarmee was het drukker dan in onze andere twee parken. Het is een waanzinnige locatie, we profiteren optimaal van de toeristische aantrekkingskracht."