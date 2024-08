Momentum Leisure

Voormalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof niet meer werkzaam voor Nederlandse pretparkgroep

Steve Van den Kerkhof, die vorig jaar moest vertrekken als algemeen directeur van de Plopsa Group, werkt ook niet meer voor een Nederlandse pretparkonderneming. Na zijn gedwongen afscheid bij Plopsa bleef de Vlaming in eerste instantie aan boord bij Momentum Leisure, de Nederlandse firma die meerdere attractieparken in Polen runt.

Martijn van Rheenen van moederbedrijf Momentum Capital noemde dat destijds "gewenst en nodig". Vandaag de dag is de situatie anders. Sinds april wordt Momentum Leisure geleid door Nederlander Wouter Dekkers, eerder werkzaam voor onder meer Attractie- en Vakantie Slagharen, Movie Park Germany en Tropical Islands.

"Steve is op geen enkele wijze meer betrokken bij Momentum", vertelt Dekkers aan Looopings. "Na een periode van een constructieve overdracht zijn we onze eigen weg gegaan. We zijn hem erkentelijk voor wat hij de afgelopen jaren bereikt heeft."



Minder reizen

Van den Kerkhof laat aan Looopings weten dat hij gekozen heeft voor het aangaan van andere uitdagingen in de branche, waarvoor hij minder hoeft te reizen. Daarover zou binnenkort meer informatie naar buiten komen.



Op dit moment zijn er drie Momentum-parken in Polen: Majaland Kownaty, Majaland Warsaw en Majaland Gdansk. Laatstgenoemde bestemming opende dit jaar. Achter de schermen wordt gekeken naar verschillende uitbreidingsmogelijkheden in Oost-Europa. Dekkers houdt momenteel diverse plannen tegen het licht, vertelt hij aan Looopings. Hij verwacht eind dit jaar meer te kunnen delen over de toekomst van de groep.



Licenties

De Plopsa Group verstrekt licenties voor Studio 100-figuren én bezit 21 procent van de aandelen van de bestaande vestigingen. Sinds vorig jaar worden de parken geëxploiteerd door Momentum zelf in plaats van door Plopsa.