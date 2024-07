Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsaland belooft bezoekers minder regen: 'Vrijwel altijd verzekerd van goed weer'

Plopsaland De Panne doet een opvallende bewering over de weersomstandigheden. Op de officiële website valt te lezen dat het Vlaamse attractiepark eigenlijk nooit last heeft van slecht weer, dankzij een "bijzonder microklimaat". Men wil bezoekers ervan overtuigen om ook langs te komen bij minder gunstige weersvoorspellingen.

Pretparkbezoekers laten zich traditiegetrouw leiden door de weersverwachting: als er slecht weer voorspeld wordt, zal het doorgaans rustig zijn, zelfs als in werkelijkheid de zon schijnt. Plopsaland hoopt het publiek over te kunnen halen om die landelijke voorspellingen te negeren.

"Wist je dat De Panne een bijzonder microklimaat heeft?", valt nu te lezen bovenaan de ticketpagina. "De wolken trekken er sneller weg waardoor je boven De Panne vaak een blauwe lucht en een heerlijk zonnetje ziet."



Vaker dan je denkt

Mensen hoeven niet bang te zijn dat hun dagje uit in het water valt, aldus Plopsa. "Er is minder kans op een dag vol regen en ben je bij ons vrijwel altijd verzekerd van goed weer. Mispak je dus niet als het bij jou geen zon is, in De Panne schijnt de zon vaker dan je denkt!"



Er worden geen bronnen genoemd voor de beweringen. Plopsaland is tegenwoordig het hele jaar geopend, ook in de wintermaanden. Het pretpark heeft af en toe wel last van de harde wind aan zee: de afgelopen jaren kwamen meermaals berichten naar buiten over zware beschadigingen tijdens een storm.