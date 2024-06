Sprookjesbos Valkenburg

Heropening Sprookjesbos Valkenburg uitgesteld: 'Beter goed dan snel'

De geplande heropening van Sprookjesbos Valkenburg gaat niet door. Na een faillissement en een doorstart zou het Limburgse attractiepark eigenlijk weer opengaan op maandag 1 juli. Wie van plan was om een bezoek te brengen, moet echter nog wat langer geduld hebben.

Het management rekent nu op een heropening in oktober, rond de herfstvakantie. "Na de eerdere tegenslagen volgde een nat voorjaar", valt te lezen in een verklaring. Daarin staat ook dat een vernieuwd theatertje "een paar maanden vertraagd" is. "Beoogde nieuwigheden zijn nu leverbaar en de benodigde vergunningen zijn bijna afgerond. Het schilderwerk vordert goed."

De vertraging heeft gevolgen voor de financiële situatie. "De financiële appel van Sneeuwwitje wordt daarmee wel wat zuurder. We gaan echter pas open wanneer het team compleet is en ook de grote klussen zijn geklaard. Beter goed dan snel."



Tegenvallers

In gesprek met regionale media vult de eigenaar aan dat de parkmanager is "uitgevallen". "We richten onze pijlen op de herfstvakantie. In oktober kan een groot deel van het park open, mits er geen nieuwe tegenvallers zijn." Men belooft de komende weken meer updates te geven.