Beekse Bergen

Bierfestival in Safaripark Beekse Bergen: silent disco bij de gorilla's

Bezoekers van een bierfestival in Safaripark Beekse Bergen hebben dit weekend feest kunnen vieren bij de gorilla's. Tijdens de derde editie van Brew@theZoo was naast het binnenverblijf van de Afrikaanse mensapen een silent disco te vinden. Feestgangers konden er zingen en dansen met een koptelefoon op.

Het was één van de twee zogeheten Secret Spots van het evenement, naast een groot aantal locaties met speciaalbier. De andere verborgen feestlocatie bevond zich in een safaribus, die voor de gelegenheid was omgedoopt tot partybus. Ook daar gingen bezoekers vrijdag- en zaterdagavond uit hun dak.

Brew@theZoo vond plaats op vrijdag- en zaterdagavond, van 17.30 tot 22.30 uur. Tickets voor vrijdag kostten 42,50 euro, voor zaterdag vroeg men 47,50 euro. Dat was inclusief zeven consumptiebonnen. Een combiticket voor beide dagen ging voor 85 euro over de toonbank. Er gold een minimumleeftijd van 18 jaar.