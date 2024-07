Disneyland Paris

Groot onderhoud bij Hyperspace Mountain in Disneyland Paris: exterieur in de steigers

Disneyland Paris is begonnen met ingrijpende werkzaamheden bij achtbaan Hyperspace Mountain. Hoewel de rollercoaster voorlopig gewoon operationeel is, verscheen achter de futuristische koepel een enorme steigerconstructie. Het exterieur van de bekende attractie is al geruime tijd in slechte staat.

Op veel plekken oogt het decor afgeleefd. Bovendien is een groot deel van de verlichting defect. Het lijkt erop dat Disney daar eindelijk iets aan gaat doen. Verder wordt gewerkt aan een nieuwe onderhoudsruimte, aan de achterzijde van het attractiegebouw.

Daarvoor zijn groene bouwschuttingen neergezet tegenover het Discoveryland Theatre, waar 4D-film Mickey's PhilharMagic wordt vertoond. De steigers werden ingepakt met wit zeil. Disneyland heeft zelf nog niet gecommuniceerd over het onderhoudsproject.



Jules Verne

Veel Disney-fans hopen al jaren dat de overdekte achtbaan uit 1995 wordt teruggebracht in de originele staat. Sinds 2017 heeft de coaster een Star Wars-thema. Dat was bedoeld als een tijdelijk concept, maar zeven jaar later is de Star Wars-overlay nog steeds aanwezig. Oorspronkelijk stond de attractie in het teken van een verhaal van Jules Verne, onder de noemer Space Mountain: De la Terre à la Lune.