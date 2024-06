Efteling

Foto's: Efteling geeft Prinses Pardijn nieuwe zomerjurk

Prinses Pardijn verschijnt deze zomer in nieuwe kledij in de Efteling. Bezoekers kunnen het personage ontmoeten op het Zomerstrand, waar ze voor het eerst een speciale zomerjurk aan heeft.

Het gaat om een okergele outfit met oranje en rode accenten, bijpassende laarzen en roze handschoentjes. Om haar nek draagt ze een parelketting met een hartvormig medaillon. Ook de hofdames die Pardijn begeleiden, hebben nu iets anders aan. Zij dragen 's zomers voortaan roze in plaats van blauw.

De meet-and-greet vindt plaats in een strandsetting. Naast een strandhuisje, ligstoelen, een emmer en een schep zien we een zandkasteel in de vorm van Symbolica; het Paleis der Fantasie waar Pardijn volgens het verhaal woont.



Warme Winter Weide

Het Zomerstrand bevindt zich tijdens het hoogseizoen op een deel van de Speelweide, in de buurt van Carnaval Festival en Sirocco. De rest van het gebied staat in het teken van Carnaval Festival. 's Winters ligt hier de Warme Winter Weide. Daar droeg Pardijn aangepaste winterse kleding, net als Pardoes.