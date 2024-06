Efteling

Tunnel onder Efteling-parkeerplaats is af: wandelpad naar entree weer toegankelijk

De wandelroute richting het entreegebouw van de Efteling is weer toegankelijk. Bezoekers moesten de afgelopen maanden omlopen, omdat pal voor het Huis van de Vijf Zintuigen een tunnel werd aangelegd. Die onderdoorgang, bedoeld om automobilisten straks naar het nieuwe Efteling Grand Hotel te leiden, is nu af.

Daardoor kunnen bezoekers die hun auto neerzetten op hoofdparkeerplaats P1 weer in één rechte weg richting de ingang lopen, over de zogenoemde Efteling Boulevard. Dat is de nieuwe naam van de Parkeerpromenade. Later volgt mogelijk nog "iets meer beleving onderweg", zei de Efteling eerder.

Aan de Efteling Boulevard liggen ook een toiletgebouw en een servicegebouw met onder meer een garderobe. Vanwege de komst van het hotelcomplex onderging het Huis van de Vijf Zintuigen de afgelopen maanden een metamorfose. Het Grand Hotel moet in de eerste helft van 2025 af zijn.