Attractiepark Toverland

Video: Toverland-personage Morgana komt tot leven in attractie

Toverland heeft bezoekers verrast met een bijzondere verschijning in een attractie. Wie zaterdagavond een vaartocht maakte in Merlin's Quest, kwam oog in oog te staan met de ijsheks Morgana. Normaal gesproken is alleen haar stem te horen.

Ter gelegenheid van een speciale avondopenstelling voor abonnementhouders, de Magic Member Night, werd Morgana vertolkt door een actrice. Daarvoor deed het attractiepark een beroep op dezelfde actrice die de rol op zich neemt tijdens de Halloween Nights in het najaar.

Morgana kwam tevoorschijn in de eerste darkridescène van Merlin's Quest. Haar stem werd ingesproken door Tessa Maessen. Het is niet voor het eerst dat Toverland een figuur in de attractie tot leven wekt: enkele jaren geleden liet tovenaar Merlijn zich al eens in levenden lijve zien tijdens de boottocht.



Lasershow

De Magic Member Night werd afgesloten met de productie Remember The Magic, een lasershow op stockmuziek in entreegebied Port Laguna. Daarvoor gebruikte men het decor van parkshow Aqua Bellatores. Een voice-over noemde de aanwezige abonnees "de meest trouwe gasten die we ons kunnen wensen".