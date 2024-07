Bobbejaanland

Video: dit is de nieuwe duikshow van Bobbejaanland

In Bobbejaanland is deze zomer dagelijks een nieuwe duikshow te zien. Op het grote meer in het Vlaamse attractiepark werd een drijvend podium gebouwd, inclusief een tribune met zo'n vijfhonderd zitplaatsen. Daar vertonen stuntmensen van de firma Falcon Entertainment drie keer per dag hun kunsten.

In de productie, die The Lost Gold heet, wordt in principe niet gesproken. Het kleurrijke decor baseerde men op het vorig jaar vernieuwde themagebied Mystery Bay, dat als achtergrond dient. Naast een gigantische duiktoren verschenen onder meer een zipline en een schommel. De ingang van het drijvende theater bevindt zich in parkdeel Adventure Valley.

Er is een achtergrondverhaal bedacht over avonturier Skizzo die op zoek is naar een geheime schat, maar de gratis toegankelijke voorstelling draait vooral om de duikers. The Lost Gold wordt tot en met 1 september vertoond om 13.30, 15.00 en 16.30 uur, mits de weersomstandigheden het toelaten.