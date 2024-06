Efteling

Video: Efteling-bezoekers besturen zelf reus bij Fata Morgana

Bezoekers van de Efteling hebben Djinn lastiggevallen, de grote reus bij Fata Morgana. In de zomermaanden laat de Efteling-bewoner zichzelf zien op het plein voor de attractie, in de vorm van een gigantische marionet. Enkele personen konden het donderdagmiddag niet laten om de constructie te beklimmen.

Videobeelden van een omstander laten zien hoe ongemanierde gasten op een onbewaakt moment in de tredmolen klimmen. Daarmee wordt de reus normaal gesproken voortbewogen. Zoiets is uiteraard niet de bedoeling: de entertainmentact hoort alleen uitgevoerd te worden door getrainde professionals.

Het zomerseizoen van de Efteling begint vrijdag. Djinn stond ter voorbereiding alvast op het plein, achter plantenbakken. De bezoekers in kwestie trokken zich van die afscheiding niets aan. "Ze bleven doorgaan, op aansturen van de moeder in de familie", schrijft ooggetuige Onno Busch op X.



Schaamte

"Schaamte kent men blijkbaar niet. Wanneer vriendelijk door ons gevraagd werd om te stoppen, zei de vader: je mag tegenwoordig ook niks meer!" Men had door dat er iets gebeurde wat niet mag. "Die gast staat me te filmen, dan ben ik echt de sjaak", klinkt het in het filmpje.