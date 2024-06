Efteling

Efteling opent nieuwe souvenirwinkel bij uitgang Piraña: Cascada

Cascada is de naam van een nieuwe souvenirwinkel in de Efteling. Bij de uitgang van wildwaterbaan Piraña werd een oude fotobalie omgebouwd tot een winkeltje in de stijl van de attractie. Jeroen Verheij was verantwoordelijk voor het ontwerp. Er zijn nieuwe Piraña-souvenirs verkrijgbaar, waaronder hoedjes, T-shirts, sleutelhangers, magneten en een speciale pin.

De waterattractie was de afgelopen maanden gesloten voor een renovatie, waarbij men ook de nieuwe winkel realiseerde. Naast knuffels, aardewerk en armbandjes in Zuid-Amerikaanse sfeer kwamen er verschillende nieuwe Piraña-producten. Een pin met een bewegend Piraña-bootje kost 7,50 euro.

Verder bestaat het assortiment onder meer uit handdoeken, petjes, tassen, keycords, beeldjes en bordspellen. Klassieke actiefoto's worden voortaan aangevuld met geanimeerde foto's. De digitale beelden kunnen gedownload worden na aankoop van een Digi-Fotopas.



Fontein

De shop is al zichtbaar vanaf de loopbrug in de wachtrij van de Piraña. Cascada betekent waterval in het Spaans. In het decor werd een waterval verwerkt. Binnenkort installeert de Efteling nog een fontein waarin piranha balanceert op een waterstraal.