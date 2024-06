Movie Park Germany

Movie Park Germany toont originele kostuums van wildwestfilm Kevin Costner

Movie Park Germany presenteert deze zomer een bijzonder extraatje voor filmliefhebbers. Bezoekers kunnen tijdelijk originele kostuums bewonderen uit een nieuwe wildwestfilm van de Amerikaanse acteur en regisseur Kevin Costner. De western Horizon: An American Saga - Chapter 1 draait vanaf donderdag 4 juli in de Nederlandse bioscopen.

Chapter 2 volgt niet veel later, namelijk al op donderdag 15 augustus. Het Duitse filmpark heeft de kledij van hoofdrolspelers Kevin Costner en Sienna Miller weten te bemachtigen. De pakken worden gedurende enkele weken tentoongesteld in themagebied The Old West, vlakbij de ingang van houten achtbaan The Bandit.

Horizon: An American Saga gaat over de kolonisatie van het Amerikaanse westen ten tijde van de burgeroorlog. De makers beloven "een aangrijpende reis door een land dat in oorlog is met zichzelf, gezien door de ogen van families, vrienden en vijanden".



Transformers

De outfits van Costner en Miller zijn ontworpen door Lisa Lovaas, die eerder werkte aan bijvoorbeeld Transformers: The Last Knight en Paranormal Activity: The Ghost Dimension. "De kostuums zijn rechtstreeks vanaf de set in Utah naar ons in Duitsland gebracht", zegt Movie Park-directeur Thorsten Backhaus.



"Ze zullen bij ons blijven zolang de productie zonder kan, aangezien de opnames voor het derde deel van de vierdelige saga al zijn begonnen." Costner is van plan om in totaal vier Horizon-films te maken. Ze bestrijken de periode 1861 tot 1865.