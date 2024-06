Phantasialand

Auto ramt steunpilaar Phantasialand-achtbaan: attractie dicht

Een bezoeker van Phantasialand is met een auto tegen de constructie van lanceerachtbaan Taron geknald. Dat gebeurde op de weg richting de Mystery-parkeerplaats. Een foto toont hoe een witte Ford Mustang tegen een steunpilaar van de bekende rollercoaster is gebotst.

De attractie is momenteel gesloten. Vermoedelijk moeten er eerst inspecties plaatsvinden voordat Taron weer mag rijden: men wil er zeker van zijn dat de stabiliteit van de achtbaan niet in het gedrang komt.

Het incident vond plaats op de Lenterbachsweg, net buiten themagebied Klugheim. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De afbeelding in kwestie verscheen op het forum van PhantaFriends.de.



Fabrikant

Taron is een multi-launch coaster van fabrikant Intamin uit Liechtenstein, geopend in 2016. In maart dit jaar kwam een 42-jarige medewerker om het leven nadat hij werd geraakt door een trein van de achtbaan. Het Duitse pretpark was op dat moment gesloten voor publiek.