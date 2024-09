Batman Unmasked

Voor alle fans van Batman: nieuwe attractie in Londen

In de Britse hoofdstad Londen is dit weekend een nieuwe Batman-attractie opengegaan. Bezoekers van de interactieve expositie Batman Unmasked ontdekken originele rekwisieten, voertuigen en kostuums uit de Batman-films, gemaakt in de periode van 1989 tot 2022.

Ze betreden negen themakamers, waaronder iconische locaties als de Batcave en de bibliotheek van Wayne Manor. Ook de Joker kreeg zijn eigen ruimte. In de Vehicle Bunker kan het publiek de legendarische Batmobile (2022) van dichtbij bekijken, net als de Batpod uit The Dark Knight (2008).

Andere hoogtepunten zijn Batsuits gedragen door onder meer Robert Pattinson, Christian Bale en Michael Keaton, het verpleegstersuniform van Heath Ledger, het Poison Ivy-kostuum van Uma Thurman en het Mr. Freeze-pak van Arnold Schwarzenegger.



Covent Garden

De beleving eindigt met een Batman-shop. Volgens de initiatiefnemers duurt een bezoek minimaal drie kwartier. Batman Unmasked, gelegen in de Londense wijk Covent Garden, is ontwikkeld ter gelegenheid van het 85-jarige bestaan van de superheld van DC Comics.



Tickets worden online verkocht voor 21 tot 29,50 pond, afhankelijk van de bezoekdatum en het tijdstip; ongeveer 25 tot 35 euro. Kinderen tot 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Eerder was dezelfde Batman-bezienswaardigheid al tijdelijk te vinden in Manchester.