Efteling

Efteling-waterbaan Piraña weer open na onderhoudsbeurt van bijna acht maanden

Efteling-bezoekers hebben wildwaterbaan Piraña bijna acht maanden moeten missen vanwege een grote onderhoudsbeurt. Vandaag gaat de populaire waterattractie uit 1983 weer open voor publiek, een dag eerder dan gepland. Fans kunnen nieuwe decorelementen en watereffecten ontdekken.

Het Efteling-projectteam is "supertrots op het eindresultaat", schrijft projectspecialist Martin Simons op LinkedIn. "Je werkt in de Efteling aan erfenissen van je voorgangers. Met een gezonde dosis respect hebben we de attractie met een groot creatief en technisch team op een 2.0-versie kunnen brengen."

Daarvoor werkten onder meer ontwerpers, uitvoerders, engineers, werktuigbouwkundigen, elektriciens, decorateurs, vormgevers, stukadoors, steigerbouwers, staalbouwers, interieurbouwers en tuinmensen met elkaar samen. "Alles is aangeraakt", aldus Simons.



Natuurlijke omgeving

"Het gebouw, de baan, de pompen, de watervallen, de rotsen, de besturing, de kabels, de leidingen, de effecten, de shop en de natuurlijke omgeving..." Het allerbelangrijkste moet echter nog komen, benadrukt de specialist. "De reactie van onze gasten."



De Piraña werd destijds ontworpen door wijlen Ton van de Ven. Dit keer was Karel Willemen verantwoordelijk voor de thematische aanpassingen. Hij ontwierp bijvoorbeeld nieuw rotswerk, waar gezichten in verwerkt zijn. In totaal trok de Efteling 8 miljoen euro uit om de waterbaan op te knappen.