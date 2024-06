Efteling

Efteling introduceert binnenkort virtuele wachtrij bij Droomvlucht

De Efteling introduceert deze zomer een virtuele wachtrij bij één van de populairste attracties in het park. Er worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een digitaal wachtsysteem bij Droomvlucht. Bij de ingang zijn daarvoor al speciale toegangspoortjes neergezet. De uitleg ontbreekt nog.

Bezoekers kunnen straks via de officiële Efteling-app gratis een plek in de wachtrij van Droomvlucht reserveren. Als ze aan de beurt zijn, hoeven ze niet lang meer in de fysieke rij te staan. Vermoedelijk gaat de Efteling het systeem combineren met een reguliere ingang, zodat het altijd mogelijk blijft om spontaan in de rij aan te sluiten.

De Efteling heeft de afgelopen jaren al meermaals geëxperimenteerd met virtuele wachtrijen, namelijk bij de Python, Symbolica, de Monorail bij het Volk van Laaf, De Oude Tufferbaan en Carnaval Festival. Vaak bleken de pilots geen groot succes. Toch blijft men het concept inzetten.



Nieuwe wachtmethodes

Het doel van de directie is om bezoekers in 2030 nog maximaal twintig minuten te laten wachten bij een attractie. Dat moet bereikt worden met behulp van "nieuwe wachtmethodes". "Waardoor fysiek in de rij staan tot het verleden behoort", viel te lezen in het meest recente jaarverslag van het sprookjespark.



Eerder deze maand verscheen een paneel in de Droomvlucht-wachtrij: een feedbackterminal met vier knoppen. Passanten krijgen de vraag hoe ze het wachten ervaren hebben. Uiteindelijk wil de Efteling de antwoorden van vóór en tijdens de proef met elkaar kunnen vergelijken.