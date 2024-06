Pakawi Park

Dierentuinmedewerker achtervolgde minderjarig meisje met geslachtsdeel uit zijn broek

Een voormalig medewerker van een Belgische dierentuin riskeert een celstraf voor zedendelicten. De 35-jarige man uit Mol was actief als vrijwilliger in Pakawi Park. Hij wordt verdacht van voyeurisme, exhibitionisme en aantasting van de seksuele integriteit.

Op zijn telefoon vond de politie een filmpje van ruim 28 minuten waarin te zien is hoe de man een minderjarig meisje achtervolgt in het dierenpark. Ondertussen haalt hij meermaals zijn geslachtsdeel uit zijn broek. Op de telefoon stonden ook nog zo'n honderd andere video's waarop de verdachte masturbeert in zijn auto.

In oktober vorig jaar werd de man al veroordeeld, maar drie maanden later volgde een nieuwe klacht. Na onderzoek door de politie kwamen meer feiten aan het licht. Justitie eist nu een celstraf van veertig maanden. De verdachte geeft toe dat hij de fout in is gegaan.



Directeur

Het is niet voor het eerst dat de dierentuin het toneel is van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Eerder dit jaar werd de directeur en mede-eigenaar van Pakawi Park veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege de aanranding van negen vrouwen.