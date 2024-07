Dolfinarium

Dolfinarium komt met nieuwe Zeemeermin Show: minder educatie

Het Dolfinarium in Harderwijk presenteert in de zomervakantie een nieuwe variant op de Zeemeermin Show. De voorstelling, die vorig jaar voor het eerst te zien was, kreeg een ander verhaal en enkele nieuwe personages. Deze zomer staat de show in het teken van de Zuiderzee.

Het park gaat wederom een samenwerking aan met Van 't Ende Producties. Zeemeermin Ziziana krijgt opnieuw gezelschap van rog Rogier, dolfijn Dolf en heremietkreeft Herman. Het zeepaardje Zop wordt vervangen door de twee kwallen Keetje en Kootje.

Men belooft "een leuke en vooral spannende familievoorstelling", waarin minder educatie voorkomt dan voorheen. De hoofdpersonages vinden een oude schatkist met een plattegrond die zorgt voor een blacklight-reis naar het diepste deel van de Zuiderzee. Dat zorgt voor "een mooie verbinding met Harderwijk, dat vroeger aan de Zuiderzee lag".



Fantasie

Het belerende vingertje blijft dit keer achterwege. "Het gaat nu meer om de fictieve onderwaterwereld, waarin je je fantasie de vrije loop kunt laten." Zeemeerin Show: Het Geheim van de Zuiderzee is te zien van zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus. Onder de noemer Pre-Summer Sale worden momenteel tickets verkocht voor 18,50 euro in plaats van 30 euro.