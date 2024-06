Marveld Recreatie

Meer ontwerpen van nieuw pretpark Bommelwereld in making-of-video

De ontwerpers van het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld geven een kijkje in de keuken. In een making-of-video komen medewerkers van ontwerp- en decoratiebureau Jora Vision aan het woord. Het bedrijf uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg is ingeschakeld om de stripverhalen van Olivier B. Bommel te vertalen tot een overdekt attractiepark.

De documentaire, geproduceerd door Omroep Gelderland, bevat verschillende nieuwe tekeningen van gebouwen en attracties in Bommelwereld. Zo wordt de opzet van een funhouse onthuld. Bezoekers komen terecht in de apotheek van de slechte tovenaar Hocus P. Pas.

Daar raken ze als het ware gehypnotiseerd. Ze komen onder meer bewegende trappen, hindernissen, een spiegeldoolhof en een glijbaan tegen. Verder onthult men de namen van drie attracties: vrijevaltoren De Zware Last, carrousel Vriendelijke Visjes en boomstambaan Razende Rommel.



Werkplaats

De videomakers krijgen ook een rondleiding door de Jora-werkplaats, waar ten tijde van de opnames gewerkt werd aan decoraties voor Emerald Park in Ierland en een sprookjestafereel voor een park in Zuid-Duitsland.







Op de bouwplaats van Bommelwereld, gelegen in Groenlo, is inmiddels de Vekoma-familiecoaster De Bulderbaan opgebouwd. Eigenaar Edwin Bomers toont een ontwerp van de achtbaantrein. In totaal komen in de hal meer dan twintig attracties te staan. De rollercoaster moest als eerste opgebouwd worden.



Opening

De openingsdatum van Bommelwereld staat nog niet vast. Bomers houdt het voorlopig op "medio 2025". "Dat kan 1 juli zijn, dat kan 1 september zijn, dat kan 1 oktober zijn. In die buurt zal ergens de opening gepland zijn."