Nederlanders introduceren nieuwe website voor Duits pretpark

Het Duitse attractiepark Wunderland Kalkar heeft een nieuwe website. De Nederlandse eigenaar DeFabrique Holding, die het park in Noordrijn-Westfalen tegenwoordig runt, zorgde voor een volledig nieuw ontwerp. Openingstijden en de ticketshop kregen de meest prominente plekken.

De site is beschikbaar in het Duits, Nederlands en Engels. Bovenaan de Nederlandstalige homepage prijkt de term "Samen Verwonderen". Daar begint ook direct een promotievideo te spelen: een concept dat we kennen van de websites van bijvoorbeeld Toverland, Walibi Holland, Duinrell, Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet.

In het attractieoverzicht kunnen de attracties gecategoriseerd worden op lengte-eis. Verder kregen mascottes Kernie en Kerna een eigen pagina. Daarnaast lanceerde men de Wunderland Blog. Men belooft "onze diepste geheimen, de beste parksuggesties en vetste hoogtepunten".