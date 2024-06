Disneyland Paris

Disneyland Paris: uitbreiding en nieuw uiterlijk voor Sports Bar

De Sports Bar van Disneyland Paris krijgt een make-over. Als onderdeel van de transformatie van uitgaansgebied Disney Village wordt ook het barretje uit 1992 vernieuwd en uitgebreid. Eind dit jaar sluiten de deuren voor een ingrijpende renovatie, waarbij men eveneens het buitenterras aanpakt.

Disney belooft "een verbeterde ervaring, met meer zitcapaciteit, een opnieuw ontworpen terras vol groen, een nieuw interieurontwerp en een vernieuwd assortiment aan eten en drinken". In 2025 vindt de heropening plaats. De hoofdsponsor wordt Coca-Cola.

Het is de bedoeling dat bezoekers straks kunnen plaatsnemen in "een stijlvolle sportlounge met een warme en gezellige sfeer". Het nieuwe interieur zal verschillende knipogen naar sport bevatten. De naastgelegen horecalocatie New York Style Sandwiches wordt bij de bar getrokken. Dat zorgt voor een totaal van 460 zitplaatsen.



Goofy

De façade bestaat uit tekeningen van Disney-figuur Goofy als voetbalspeler, een creatie van Disney-animator Eric Goldberg. Disney Village krijgt volgens Disney een "luxe, eigentijds en verfijnd ontwerp". Eerder presenteerde men al plannen voor nieuwe winkelconcepten, een vernieuwde Lego-shop en een volledig nieuwe McDonald's-vestiging.