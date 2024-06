Universal Destinations & Experiences

Onderzoek naar nieuw Universal-park in Engeland: bijna 50 miljard pond aan 'economisch voordeel'

De komst van een Universal-pretpark in Groot Brittannië wordt steeds aannemelijker. Initiatiefnemer Universal Destinations & Experiences heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de economische impact van een vestiging van Universal Studios in Engeland. Daaruit blijkt dat het resort een "economisch voordeel" van bijna 50 miljard pond oplevert.

Er zijn plannen voor "een themapark en resort van wereldklasse in het Verenigd Koninkrijk". Officieel heeft Universal nog niet besloten of het project daadwerkelijk wordt doorgezet, maar de berichten zijn tot nu toe hoopgevend. De nieuwe "economische impactanalyse" schetst ook een rooskleurig beeld.

Volgens Universal creëren de bouwfase en de eerste twintig exploitatiejaren naar verwachting een economische waarde van 35,1 miljard pond, zo'n 41,5 miljard euro. Bovendien zal de staatskas dankzij Universal gespekt worden met 14,1 miljard pond aan netto extra belastingopbrengsten, ongeveer 16,7 miljard euro.



Miljoenen bezoekers

"Het project zou één van de best bezochte trekpleisters in het Verenigd Koninkrijk zijn en miljoenen extra internationale bezoekers naar het Verenigd Koninkrijk lokken", vult Universal aan. Eerder werd al bekend dat de initiatiefnemers rekenen op het creëren van 20.000 banen tijdens de bouwperiode en achtduizend banen bij de opening.



Het is nu wachten tot Universal een definitieve beslissing neemt over het project. Zodra er intern groen licht komt, kunnen de benodigde vergunningen aangevraagd worden. Welke bekende merken een plek krijgen in het resort, is nog niet besloten. Andere Universal-parken huisvesten attracties rond bijvoorbeeld Harry Potter, Jurassic World, Minions, Nintendo, Transformers, The Mummy, Jason Bourne en Kung Fu Panda.