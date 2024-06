Efteling: Danse Macabre

Efteling deelt videoteaser voor koorbanken in Danse Macabre

Efteling-bezoekers die de nieuwe attractie Danse Macabre aandurven, nemen vanaf komend najaar plaats in bijzondere koorbanken. In een videoteaser op social media laat de Efteling vandaag alvast een klein stukje van die banken zien.

Het filmpje toont hoe de onderdelen van het ritsysteem arriveren op de bouwplaats en uitgepakt worden door een medewerker. Dat beelden zijn afgelopen maand geschoten. "Er is weer iets bijzonders gebeurd bij Danse Macabre...", zegt de Efteling er zelf over.

De hoofdruimte van Danse Macabre is vormgegeven als een vervallen abdij. Op een grote draaischijf staan zes roterende banken met drie rijen van zes zitplaatsen. De schijf eromheen zal niet alleen draaien, maar ook stijgen, dalen en kantelen. Zo dansen de aanwezigen als het ware op het beroemde muziekstuk waar de attractie naar vernoemd is.



Vijf afleveringen

De bouw van Danse Macabre wordt in beeld gebracht in een tiendelige videoserie op het YouTube-kanaal van de Efteling. Daarvan zijn inmiddels vijf afleveringen verschenen, de laatste alweer drieënhalve maand geleden.