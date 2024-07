Beekse Bergen

Olifantenvallei Beekse Bergen is af: restaurant en educatiehut geopend

Met de opening van een nieuw restaurant is een gigantisch bouwproject in Safaripark Beekse Bergen officieel voltooid. De Brabantse dierentuin nam deze week restaurant Mugunda in gebruik, gelegen in het vernieuwde Afrikaanse dorp. Bezoekers kunnen een hapje eten met uitzicht over de vernieuwde Olifantenvallei, die nu helemaal af is.

Een groot gedeelte van het Safaripark ging de afgelopen jaren op de schop. Dat begon met het neushoornverblijf: twee vlaktes zijn in 2022 samengevoegd tot één leefgebied. Ook de wandelroute werd verplaatst. Daarachter kwam niet alleen een nieuw olifantenperk van 20.000 vierkante meter, maar ook een volière met gieren en secretarisvogels, een nieuw hyenaverblijf en drie nieuwe cheetaverblijven.

Dankzij de infrastructurele aanpassingen weten bezoekers het Afrikaanse dorp veel beter te vinden dan voorheen, vertelt ontwerper Rick Merkx aan Looopings. "Alle wegen leiden nu naar het dorp. Waar medewerkers het vroeger rustig hadden, merkten we dat de horeca daar uit zijn voegen begon te barsten."



Authenticiteit

Daarom kwam er een nieuw restaurant. "Een logische plek, want van oudsher wordt al handel gedreven op plekken waar routes elkaar kruisen." Bij het ontwerpproces was Merkx naar eigen zeggen op zoek naar authenticiteit. Er stond al een dorpje met ronde hutjes en rieten kappen. "Ik zocht naar volken die hun dorpen traditioneel gezien op deze manier bouwden."



Zo kwam hij uit bij de Kikuyu, een bevolkingsgroep uit Kenia. Een mooie bijkomstigheid is dat de Kikuyu bekendstaan om het verbouwen van groenten: men eet een stuk minder vlees dan andere Afrikaanse volken. "En wij hadden de ambitie om ons horeca-aanbod in het restaurant te vergroenen, met meer vegetarische opties. Dat paste dus goed bij elkaar."



Schril contrast

Het restaurant zelf is geen thematisch gebouw, maar voor de afwerking, het materiaal en de inrichting liet de ontwerper zich inspireren door de Kikuyu. Het rechte dak met stalen golfplaten staat in schril contrast met de Afrikaanse hutjes in het dorp. "Maar het is wel in lijn met de vormentaal uit Kenia, die daar ooit gebracht is door westerse culturen."



Mugunda telt binnen 150 zitplaatsen, aangevuld met een overdekt terras waar nog eens tweehonderd gasten kunnen plaatsnemen. Op het menu ligt de focus op lunchgerechten, met onder meer salades, fruit, focaccia's, pinsa's, bowls en zoetigheden. 75 procent van de kaart is vegetarisch.



Mens-dierconflicten

Bij de Olifantenvallei werd onlangs nog een educatiehut toegevoegd. Daar vertelt het personage Makena dat Afrikaanse olifanten het zwaar hebben door stroperij en het verkleinen van hun leefgebied, door toedoen van mens-dierconflicten. Op de olifantenvlakte staat een gebouwtje dat volgens het verhaal verwoest is door een kudde.



Dorpsoudste Makena vertelt ook over een gevonden oplossing: bijenkasten. Olifanten zijn namelijk bang voor bijen, waardoor ze de oogst eerder met rust zullen laten. Het vernieuwde olifantenverblijf bestaat uit een waterpoel, meerdere barrières en een ondiepe kleipoel. Bovendien is de vallei een stuk heuvelachtiger dan voorheen.



Waterbokken

Safaripark Beekse Bergen telt in totaal elf Afrikaanse olifanten, verdeeld over twee groepen. In 2023 en 2024 werden drie jongen geboren: Mosi, Ajabu en Tendai. Enkele maanden geleden mochten ze de vallei voor het eerst verkennen. Naast olifanten leven er ook nijlantilopen en waterbokken.