Eindhoven Zoo

Brabants dierenpark Dierenrijk heet voortaan Eindhoven Zoo

De Brabantse dierentuin Dierenrijk, gelegen in Mierlo, voert een naamswijziging door. Het park wordt vernoemd naar een nabijgelegen grote stad: vanaf nu heet de bestemming Eindhoven Zoo. Bij de bekendmaking zijn ook direct de vernieuwde verblijven van de tijgers en olifanten officieel geopend.

De dierentuin opende twintig jaar geleden als Dierenrijk Europa, met als centraal thema Europa. Na een uitbreiding in 2007 en de komst van dieren van buiten het continent veranderde de naam in Dierenrijk. Nu komt er dus opnieuw een andere term. Daarbij hoort eveneens een nieuw logo - met een olifant - en een bijbehorende huisstijl.

"Op alle vlakken investeren we in de toekomst van dit park, waarbij we ons nog verder ontwikkelen als grote dierentuin", liet parkmanager Sander van der Heul optekenen. "Deze nieuwe naam komt veel beter overeen met de kwaliteiten die wij te bieden hebben."



Beekse Bergen

Eindhoven Zoo is onderdeel van recreatiegroep Libéma, net als bijvoorbeeld Safaripark Beekse Bergen, ZooParc Overloon en AquaZoo Leeuwarden. Er zijn tegenwoordig onder meer leeuwen, neushoorns, chimpansees, bruine beren, pinguïns, gibbons, wolven, berberapen, stokstaartjes, rode panda's, cheeta's en ijsberen te vinden.







"De naam Dierenrijk gaf voor ons gevoel onvoldoende aan waar we voor staan", aldus de manager. De nieuwe benaming moet beter duidelijk maken "wie we zijn en wat we bieden". "Bij zo'n groot, volwaardig park, hoort ook een naam die deze kwaliteiten uitstraalt."



Verantwoordelijkheid nemen

Van der Heul zegt "oprecht trots zijn op waar we vandaag staan". Hij benadrukt dat het doel niet alleen is om bezoekers verschillende diersoorten te tonen: men wil ook "verantwoordelijkheid nemen op het gebied van educatie en conservatie".







De komende jaren komt daar de focus op te liggen. "Daarom investeren we veel in de kwaliteit van het park. Dierenverblijven worden aangepast aan de modernste inzichten, zoals meer natuurlijke leefomgevingen om het soorteigen gedrag van de dieren te stimuleren."



Waterspeeltuin

Het upgraden van de olifanten- en tijgerverblijven vormde een belangrijke stap. De tijgers kregen meer ruimte en men introduceerde meer verrijkingselementen, waaronder heuvels en een waterloop. Een nieuwe waterspeeltuin ernaast is deels rolstoeltoegankelijk.