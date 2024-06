Attractiepark Toverland

Parkeertarief Toverland stijgt volgende week naar 12 euro

Parkeren bij Toverland wordt duurder. Vanaf zaterdag 6 juli - de officiële start van het zomerseizoen - kost een parkeerplek bij het Noord-Limburgse attractiepark 12 euro per wagen. Nu is dat nog 10 euro. Wie online een parkeerticket bestelt voor een bezoekdag na 5 juli, rekent al het nieuwe tarief af.

Ondanks de prijsstijging is Toverland niet het duurste pretpark om te parkeren. De grootste trekpleister van ons land, de Efteling, vraagt vandaag de dag 12,50 euro. In Duinrell kost parkeren 15 euro per auto. Artis rekent 13,50 euro voor abonnees en 16 euro voor reguliere bezoekers.

Walibi Holland hanteert anno 2024 het tarief dat Toverland binnenkort ook invoert: 12 euro. Attractiepark Slagharen neemt genoegen met 10 euro. Een Toverland-parkeerabonnement kost momenteel 40 euro per jaar of 3,50 euro per maand, met een minimale looptijd van twaalf maanden.



Belastingdienst

Enkele jaren geleden spande Toverland nog een rechtszaak aan tegen de Belastingdienst vanwege een meningsverschil over het btw-tarief op parkeerinkomsten. De directie wilde 9 procent belasting betalen over parkeerkaartjes, maar de fiscus eiste 21 procent. Het attractiepark kreeg aanvankelijk gelijk, maar verloor de zaak bij de Hoge Raad.