Disneyland Paris

Nog zes maanden tot Kerstmis: Kerstman op zomervakantie in Disneyland Paris

De Kerstman geniet van een welverdiende zomervakantie in Disneyland Paris, voordat hij over zes maanden weer aan de bak moet. Dat is te zien in een nieuw promotiefilmpje. Vandaag - 25 juni - is het precies een half jaar voordat de kerstdagen van start gaan.

Ter gelegenheid van dat moment startte Disneyland de campagne voor het kerstseizoen. In een ludieke video is te zien dat 'Père Noël', vergezeld door twee kerstelfjes, verschillende attracties uitprobeert: Mad Hatter's Tea Cups, Orbitron en Big Thunder Mountain.

De Kerstman draagt voor de gelegenheid zijn zomerkleding. Hij neemt eveneens een kijkje bij de shows A Million Splashes of Colour, Disney Electrical Sky Parade en Disney Illuminations. Verder staat een ontmoeting met een andere kindervriend op het programma: Mickey Mouse.



Parade

Op zaterdag 9 november wordt Santa weer verwacht in Marne-la-Vallée. Dan start kerstseizoen Disney Enchanted Christmas. Het entertainmentaanbod bestaat wederom uit Mickey's Dazzling Christmas Parade, de show Let's Sing Christmas, de Magical Christmas Tree Lighting en meet-and-greets met de Kerstman en Disney-figuren in hun kerstoutfits.