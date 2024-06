Efteling

Nieuw sprookje lijkt opvallend veel op bestaand Efteling-gebouw: 'Ik wist dat het me ergens aan deed denken!'

Het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt vertoont opvallende gelijkenissen met een gebouw dat al in het attractiepark te vinden is. Op social media laten verschillende fans weten dat ze in het ontwerp een bestaand Efteling-bouwwerk herkennen: De Stenen Kip op het Anton Pieckplein.

De Efteling bevestigde maandagochtend dat het Sprookjesbos volgend jaar uitgebreid wordt met een nieuw sprookje. Ontwerper Sander de Bruijn liet zich naar eigen inspireren door de bouwstijl van het nieuwe Efteling Grand Hotel, dat er pal achter komt te liggen.

Wellicht heeft hij echter ook met een schuin oog gekeken naar De Stenen Kip, een klassieke Efteling-tafereel dat sinds 1955 op het Anton Pieckplein staat. Bezoekers kunnen de kip tegen betaling een verrassingsei laten leggen. Het gebouw eromheen heeft nagenoeg dezelfde vorm als dat van De Prinses op de Erwt.



Omvang

In beide gevallen is sprake van een smal gebouwtje in de stijl van Anton Pieck, met aan de linkerzijde een schoorsteen en aan de voorzijde een klassieke klokgevel met een ornament. Ook zien we op ongeveer dezelfde plaatsen uitsparingen voor decoraties. De omvang zal wel iets afwijken.



"Ik wist dat het me ergens aan deed denken!", schrijft ene Rens op X bij een foto van beide creaties. Hij krijgt veel bijval. "Het lijkt op een iets groter uitgevallen versie van De Stenen Kip", ontdekte ook John van Drunen. "Rolt hier straks een gouden erwt uit?", grapt X-gebruiker Daan. "Hieraan deed het mij dus denken", aldus Jayson van Breemen.



Zwaan Kleef Aan

Ontwerper De Bruijn vertelde in 2022 al dat hij voor het nieuwe hotelcomplex inspiratie opdeed bij een ander element op het Anton Pieckplein: Zwaan Kleef Aan uit 1958. Hij noemde het hotel destijds "een ode aan de Efteling, waar het verleden en heden samenkomen".