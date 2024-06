Disneyland Paris

Disneyland Paris krijgt boete vanwege 'misleidende handelspraktijken' bij abonnementen

Disneyland Paris heeft zich schuldig gemaakt aan "misleidende handelspraktijken" op het gebied van jaarabonnementen. Daarom moet moederbedrijf Euro Disney een boete betalen van 400.000 euro, meldt overheidsorganisatie DGCCRF.

DGCCRF houdt zich bezig met concurrentie, consumentenzaken en fraudepreventie. Volgens de regionale afdeling in het Franse departement Seine-et-Marne was sprake van "misleidende communicatie aan jaarkaarthouders". Dat levert dus een forse boete op.

Details zijn niet bekendgemaakt, maar de straf heeft te maken met de quota die Disney hanteerde voor abonnees. "Deze feiten zijn in strijd met de bepalingen van de consumentenwetgeving met betrekking tot misleidende handelspraktijken", valt te lezen op een overheidswebsite. "Als onderdeel van een schikking moet Disney een boete van 400.000 euro betalen."



Limieten

Over de abonnementen van Disneyland Paris was de afgelopen jaren veel te doen. Een tijdlang golden voor abonnementhouders andere limieten dan voor reguliere bezoekers. De Disney-parken waren regelmatig niet meer te reserveren voor mensen met een abonnement, terwijl men nog wel gewoon losse dagtickets verkocht. Die werkwijze is bij de introductie van nieuwe abonnementsvormen overboord gegooid.



Vorige maand werd duidelijk dat DGCCRF ook een boete van 1,3 miljoen euro oplegt aan Disneyland Paris. Die maatregel hangt samen met het te laat betalen van facturen aan externe leveranciers, enkele jaren geleden.