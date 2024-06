Attractiepark Toverland

Kind bekneld in attractie Toverland door epileptische aanval

In Toverland is een kind bekneld komen te zitten in een attractie. Dat gebeurde vanochtend rond 11.15 uur bij Scorpios, het schommelschip in het Griekse themadeel Ithaka. Toen de veiligheidsbeugel sloot, kreeg het slachtoffer een epileptische aanval.

Daardoor kwam de jonge bezoeker in een verkeerde houding in de beugel terecht. "We hebben de hulpdiensten ingeschakeld en het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht", meldt een voorlichtster van Toverland aan Looopings.

Het Noord-Limburgse attractiepark wenst het slachtoffer veel beterschap. Vanwege de calamiteit werd het publiek op afstand gehouden. Ithaka ging tijdelijk dicht voor publiek. De wachtrij van houten achtbaan Troy is geëvacueerd via de uitgang.



Gecontroleerd

Op dit moment is Scorpios nog gesloten. De attractie uit 2010 wordt uitgebreid gecontroleerd voordat bezoekers weer in kunnen stappen, zegt de voorlichtster. Vorig jaar was de schommelboot wekenlang buiten gebruik voor een grote onderhoudsbeurt. Daarbij heeft de technische dienst de constructie volledig uit elkaar gehaald.